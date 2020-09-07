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В Запорожье девушки устроили раздачу "бесплатных обнимашек": видео

7 сентября, 05:32

Руслан Ровик Руслан Ровик

Девушки останавливали проходящих парней и обнимали их

В Запорожье молодые девушки провели необычный флешмоб – они подходили к незнакомцам и просто их обнимали, вызывая улыбки парней.

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Видео с этой акцией было опубликовано на Telegram-канале "Это Запорожье".

Интересно, что предложение обняться с незнакомой девушкой у большинства мужчин вызывало недоумение, но некоторые отвечали улыбками и с радостью соглашались на предложение.

Стоит добавить, что ни один из парней, которые попали на видео, не отказался от "приглашения".

Видео: Telegram-канал "Это Запорожье"

Напомним, ранее в одном из супермаркетов Запорожья прошел рискованный флешмоб – компания молодых людей пришла в торговый центр в обнаженном виде: из одежды на них были лишь зимние ботинки, а интимные места прикрывали пластиковыми тарелками. "Нудисты" взяли в корзине по одному банану и выстроились в очередь к кассе.

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Также "Сегодня" писали, как пассажиры самолета, занимающиеся сексом в уборной, попали в неловкую ситуацию из-за стюардессы с хорошим чувством юмора.

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Запорожье девушки объятия флешмоб

Источник: Сегодня

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