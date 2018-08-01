В Запорожье попытки девушек завести маршрутку сняли на видео: появилась реакция соцсетей

Сегодня, 20:06

В сети появился необычный ролик с одной из улиц Запорожья

Архивное фото
Архивное фото

На одной из улиц Запорожья сняли на видео забавное происшествие – девушки пытались подтолкнуть заглохшую маршрутку, которая остановилась посреди дороги. Ролик был опубликован на странице its_zp Instagram.

На кадрах видно, как четыре хрупкие женщины пытаются толкнуть машину, чтобы та завелась и продолжила свое движение по маршруту №89. Их усилия так и остались безрезультатными, и пассажирки были вынуждены ожидать нового транспорта.

Менее чем за сутки это видео набрало почти 30 тысяч просмотров, а также немало примечательных комментариев. Сайт "Сегодня" собрал наиболее показательные из них:

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Напомним, после "черной пятницы" 20 июля, когда за один день в авариях с маршрутками погиб 21 человек, эксперты дали ценные советы пассажирам, желающим доехать до своей остановки, сохранив жизнь и здоровье.

Так, юрист Владимир Караваев посоветовал не молчать: "По закону любой пассажир имеет право на безопасную перевозку. Поэтому если он ощущает угрозу своей безопасности, то вполне может сделать замечание водителю маршрутки — тот обязан прислушаться".

В свою очередь глава одной из столичных компаний-перевозчиков Николай Бацан отмечает, что перевозчик должен быть ответственным: "Нужно брать на работу только водителей с соответствующей категорией. Нельзя пренебрегать и медосмотром водителей перед их выходом на рейс. Когда шофер нетрезв, его нужно сразу же отстранить от работы. А при серьезных нарушениях перевозчик должен уволить нерадивого сотрудника".
транспорт, маршрутка, Запорожье

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Источник:

"Сегодня"

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