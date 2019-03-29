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В Запорожье для нужд ВСУ отремонтировали вертолет

Сегодня, 17:22

Вертолет Ми-24 ранее использовался в миротворческих миссиях ООН

В Запорожье для нужд ВСУ отремонтировали вертолет //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/e37/826/5c9e3782615fe.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/e37/826/5c9e3782615fe.jpg Запорожье Вертолет Ми-24 ранее использовался в миротворческих миссиях ООН

В Запорожье для нужд Вооруженных сил Украины отремонтировали вертолет Ми-24П, который ранее использовался в миротворческих миссиях ООН.

Как стало известно, на предприятии "Мотор Сич" совершили облет на отремонтированном вертолете, сообщает МilitaryАviation.

Стоит отметить, что в конце 2017 года вертолет получил повреждения при неудачном приземлении и был доставлен в Запорожье для проведения капитального ремонта.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что под Чугуевым в Харьковской области совершил аварийную посадку вертолет Ми-2 МСБ, принадлежащий местной учебной авиационной бригаде Воздушных сил ВСУ. 

По предварительным данным, экипаж обнаружил проблемы в системе управления вертолетом и принял решение идти на аварийную посадку. Благодаря умелым действиям экипажа машину удалось посадить на необорудованной площадке. 

"Оба члена экипажа живы и здоровы, никаких травм не получили", – отметили в ведомстве, добавив, что причина отказа техники будет установлена специальной комиссией. 

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Тег ремонт, Запорожье, вертолет, ми-24

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