В Запорожье для нужд ВСУ отремонтировали вертолет
Вертолет Ми-24 ранее использовался в миротворческих миссиях ООН
В Запорожье для нужд Вооруженных сил Украины отремонтировали вертолет Ми-24П, который ранее использовался в миротворческих миссиях ООН.
Как стало известно, на предприятии "Мотор Сич" совершили облет на отремонтированном вертолете, сообщает МilitaryАviation.
Стоит отметить, что в конце 2017 года вертолет получил повреждения при неудачном приземлении и был доставлен в Запорожье для проведения капитального ремонта.
Напомним, ранее мы сообщали о том, что под Чугуевым в Харьковской области совершил аварийную посадку вертолет Ми-2 МСБ, принадлежащий местной учебной авиационной бригаде Воздушных сил ВСУ.
По предварительным данным, экипаж обнаружил проблемы в системе управления вертолетом и принял решение идти на аварийную посадку. Благодаря умелым действиям экипажа машину удалось посадить на необорудованной площадке.
"Оба члена экипажа живы и здоровы, никаких травм не получили", – отметили в ведомстве, добавив, что причина отказа техники будет установлена специальной комиссией.
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