В Запорожье для нужд ВСУ отремонтировали вертолет

Вертолет Ми-24 ранее использовался в миротворческих миссиях ООН

В Запорожье для нужд ВСУ отремонтировали вертолет //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/e37/826/5c9e3782615fe.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/e37/826/5c9e3782615fe.jpg 2019-03-29T17:22:50+02:00 Запорожье Вертолет Ми-24 ранее использовался в миротворческих миссиях ООН

В Запорожье для нужд Вооруженных сил Украины отремонтировали вертолет Ми-24П, который ранее использовался в миротворческих миссиях ООН.

Как стало известно, на предприятии "Мотор Сич" совершили облет на отремонтированном вертолете, сообщает МilitaryАviation.

Стоит отметить, что в конце 2017 года вертолет получил повреждения при неудачном приземлении и был доставлен в Запорожье для проведения капитального ремонта.









Напомним, ранее мы сообщали о том, что под Чугуевым в Харьковской области совершил аварийную посадку вертолет Ми-2 МСБ, принадлежащий местной учебной авиационной бригаде Воздушных сил ВСУ.

По предварительным данным, экипаж обнаружил проблемы в системе управления вертолетом и принял решение идти на аварийную посадку. Благодаря умелым действиям экипажа машину удалось посадить на необорудованной площадке.

"Оба члена экипажа живы и здоровы, никаких травм не получили", – отметили в ведомстве, добавив, что причина отказа техники будет установлена специальной комиссией.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Запорожье для нужд ВСУ отремонтировали вертолет". Другие Новости Запорожья смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.