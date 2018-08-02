В Запорожье доставили особенные учебники от Минобразования

В Запорожье прибыла партия новых учебников, напечатанных в рамках программы "Новая украинская школа" по заказу Министерства образования: книги предназначены для детей с особыми потребностями, а заявки на получение учебных пособий по тем или иным предметам были поданы всеми школами.

Как сообщили в пресс-службе Запорожской областной государственной администрации, в регион поступило 314 экземпляров книг для специализированных школ, где обучаются дети с проблемами слуха.

В частности, среди них — две части пособия "Українська жестова мова" для первого класса и "Літературне читання" для четвертого класса. Это уникальные учебники, которые существенно помогут таким деткам получать знания.

Ученики пятых классов в общеобразовательных школах, где обучение ведется на украинском языке, получат пособия по украинскому языку и литературе. Ученики 1-5 классов — учебники по английскому и немецкому языкам, а также "Зарубежную литературу", "Математику", "Французский язык", "Русский язык" и другие. Всего школы области получили 109,5 тысяч экземпляров книг.

Напомним, ранее журналисты "Сегодня" подсчитали, во сколько обойдется полный "боекомплект" первоклассника, и подсказали, как сэкономить родителям, у которых осталось совсем немного времени на приобретение экипировки для будущих учеников.

Также мы писали о нововведениях, которые ожидаются в украинских школах, и, в частности, одно из них уже вызвало волну возмущения, когда учителям запретили использовать слово "родители".