В Запорожье доставили особенные учебники от Минобразования

Сегодня, 10:41

Запорожская область получила первую партию учебников для детей с особыми потребностями

Архивное фото
Архивное фото

В Запорожье прибыла партия новых учебников, напечатанных в рамках программы "Новая украинская школа" по заказу Министерства образования: книги предназначены для детей с особыми потребностями, а заявки на получение учебных пособий по тем или иным предметам были поданы всеми школами.

Как сообщили в пресс-службе Запорожской областной государственной администрации, в регион поступило 314 экземпляров книг для специализированных школ, где обучаются дети с проблемами слуха. 

В частности, среди них — две части пособия "Українська жестова мова" для первого класса и "Літературне читання" для четвертого класса. Это уникальные учебники, которые существенно помогут таким деткам получать знания.

Ученики пятых классов в общеобразовательных школах, где обучение ведется на украинском языке, получат пособия по украинскому языку и литературе. Ученики 1-5 классов — учебники по английскому и немецкому языкам, а также "Зарубежную литературу", "Математику", "Французский язык", "Русский язык" и другие.  Всего школы области получили 109,5 тысяч экземпляров книг. 

Напомним, ранее журналисты "Сегодня" подсчитали, во сколько обойдется полный "боекомплект" первоклассника, и подсказали, как сэкономить родителям, у которых осталось совсем немного времени на приобретение экипировки для будущих учеников

Также мы писали о нововведениях, которые ожидаются в украинских школах, и, в частности, одно из них уже вызвало волну возмущения, когда учителям запретили использовать слово "родители".
школы, учебники, Запорожье, минобразования, запорожская область

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Источник:

"Сегодня"

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