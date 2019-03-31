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В Запорожье двое детей подорвались на гранате

Сегодня, 23:36

Мальчики нашли взрывоопасный предмет днем возле многоэтажки на улице Счастливой

Фото: Нацполиция
В Запорожье двое детей подорвались на гранате //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/91d/f19/5c791df19449d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/91d/f19/5c791df19449d.jpg Запорожье Мальчики нашли взрывоопасный предмет днем возле многоэтажки на улице Счастливой

В Запорожье двое детей подорвались на гранате, один из них погиб.

Об этом сообщили в отделе коммуникаций ГУНП в Запорожской области.

Трагедия произошла сегодня, 31 марта, в Днепровском районе Запорожья.

По официальной версии полиции, мальчики 2005 и 2006 г.р. гуляли по улице Счастливая. Возле одного из многоэтажных домов они обнаружили взрывное устройство, старший ребенок бросил гранату на землю перед собой. В результате произошел взрыв.

Детей доставили в больницу, жизнь старшего спасти не удалось, младшему оказана медицинская помощь, его жизни сейчас ничего не угрожает.

Открыто уголовное производство по признакам ст. 264 Уголовного кодекса Украины (Небрежное хранение огнестрельного оружия или боевых припасов).

Ранее сообщалось, что столичные правоохранители разыскивают злоумышленника, который привязал к двери квартиры киевлянина муляж гранаты. Так, "гранату" жильцы дома на Ереванской улице заметили и сообщили об этом правоохранителям Соломенского района. На вызов немедленно выехала следственно-оперативная группа районного управления и специалисты взрывотехнической службы. 

На месте правоохранители обнаружили предмет, похожий на гранату. Чтобы обезопасить людей, полицейские эвакуировали жильцов нескольких этажей и перекрыли доступ людей в подъезд. После осмотра взрывотехников выяснилось, что к двери квартиры привязан муляж гранаты Ф-1 без порохового заряда и маркировки.

Также мы писали, что во Львове, на улице Некрасова, в одной из квартир многоэтажного дома взорвалась граната. Из-за взрыва погиб мужчина, пострадала женщина. 

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Тег дети, Запорожье, граната

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