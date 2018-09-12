В Запорожье двух чиновников подозревают в хищении 146 миллионов гривен

В Запорожье двоих чиновников подозревают в незаконной продаже имущества предприятия, стоимостью в 146 миллионов гривен, которое находилось в залоге государственного банка.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, одним из подозреваемых является арбитражный управляющий, ликвидатор одного из акционерных обществ, а также должностное лицо "Украинской универсальной биржи".

Так, арбитражному управляющему сообщили о подозрении по статье "присвоение или растрата имущества в особо крупных размерах", а сотруднику биржи инкриминируют статью о злоупотреблении полномочиями с целью получения неправомерной выгоды.

Между тем стало известно, что один из подозреваемых – арбитражный управляющий – сумел скрыться и его объявили в розыск. В свою очередь, представитель "Украинской универсальной биржи" был отстранен от работы.

Напомним, ранее сотрудники СБУ разоблачили в Запорожье группу мошенников, которых подозревают в хищении почти миллиарда гривен за счет залогового имущества одного из госбанков.

Напомним, ранее сотрудники СБУ разоблачили чиновника Главного управления Пенсионного фонда в Киевской области в хищении государственных средств в особо крупных размерах через подставных лиц и незаконные счета.

Также мы писали о том, что уровень теневой экономики в Украине снижается, но ее важная часть — контрабанда — остается непобедимой, и журналисты "Сегодня" узнали, какие схемы используют контрабандисты.