В Запорожье едва не взорвалась маршрутка с пассажирами

Утром 16 мая в Запорожье едва не взорвалась маршрутка, полная пассажиров: у автобуса лопнула рессора и был пробит топливный бак газового баллона. Об этом сообщает местное издание "Акцент".

По словам местных жителей, инцидент произошел на Кичкасе в маршрутке № 54, причем водитель маршрутки вел себя неадекватно: "Маршрутка могла взорваться, а он даже не хотел отдавать деньги за проезд".

В Днепре правоохранители задержали водителя, который возил людей в состоянии наркотического опьянения по чужому маршруту. Сам водитель признался, что перед этим курил наркотическую смесь, которой его угостил товарищ.

Ранее мы писали, что перевернулось маршрутное такси "Одесса – Кривой Рог". Пассажиры получили травмы различной степени тяжести. Причиной ДТП стало то, что водитель уснул. А в Черниговской области пассажирам маршрутки грозили бомбой.

Напомним, утром 17 апреля произошло смертельное ДТП в Кривом Роге с участием автомобиля Mazda, маршрутного микроавтобуса и автобуса. Общее количество жертв в результате аварии достигло 11 человек.