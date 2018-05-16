В Запорожье едва не взорвалась маршрутка с пассажирами

Сегодня, 10:37

Водитель не вернул деньги за проезд перепуганным пассажирам

Фото: Акцент
Фото: Акцент

Утром 16 мая в Запорожье едва не взорвалась маршрутка, полная пассажиров: у автобуса лопнула рессора и был пробит топливный бак газового баллона. Об этом сообщает местное издание "Акцент".

По словам местных жителей, инцидент произошел на Кичкасе в маршрутке № 54, причем водитель маршрутки вел себя неадекватно: "Маршрутка могла взорваться, а он даже не хотел отдавать деньги за проезд".

В Днепре правоохранители задержали водителя, который возил людей в состоянии наркотического опьянения по чужому маршруту. Сам водитель признался, что перед этим курил наркотическую смесь, которой его угостил товарищ.

Ранее мы писали, что перевернулось маршрутное такси "Одесса – Кривой Рог". Пассажиры получили травмы различной степени тяжести. Причиной ДТП стало то, что водитель уснул. А в Черниговской области пассажирам маршрутки грозили бомбой.

Напомним, утром 17 апреля произошло смертельное ДТП в Кривом Роге с участием автомобиля Mazda, маршрутного микроавтобуса и автобуса. Общее количество жертв в результате аварии достигло 11 человек.
маршрутка, Запорожье, пассажиры

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