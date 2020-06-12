В Запорожье главы МВД, СБУ и Генпрокуратуры провели совещание о борьбе с преступностью

В Запорожье прошло координационное совещание с участием руководства правоохранительных органов – генерального прокурора Ирины Венедиктовой, главы Министерства внутренних дел Арсена Авакова, главы Службы безопасности Ивана Баканова.

Также принимали участие первый заместитель главы Офиса президента Сергей Трофимов, вице-премьер – министр цифровой трансформации Михаил Федоров, руководители органов прокуратуры, Нацполиции, СБУ, фискальной службы, налоговой службы Запорожской области, а также территориального управления ГБР, расположенного в Мелитополе.

Как сообщили в Офисе генпрокурора, участники совещания определили основные направления предотвращения и противодействия преступности в проблемных сферах для Запорожской области.

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Участники встречи отметили, что Запорожская область долгое время остается криминогенным регионом, где уровень преступности на 10 тысяч населения является одним из самых высоких в стране – 58,2% против 46,7% среднестатистических по Украине.

Одной из главных тем обсуждения на совещании стало противодействие организованной преступности.

"Несмотря на активизацию в противодействии этим наиболее опасным проявлениям преступности, состояние этой работы еще не полностью соответствует криминогенной ситуации в регионе", - заявила Венедиктова.

По ее словам, за пять месяцев работы были обезврежены семь организованных групп. При этом в Киевской области разоблачили 16 преступных группировок, в Днепропетровской – 13, в Луганской – 9.

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Особое внимание генпрокурор обратила на преступления против экологии, которые являются сверх актуальными для промышленной Запорожской области.

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Также генеральный прокурор принимала участие в представлении нового главы Запорожской областной государственной администрации Виталия Боговина, назвав проблемные вопросы, которые могут быть решены совместными усилиями стражей порядка и исполнительной власти.

"Известно, что на состояние преступности влияет ряд обстоятельств, среди которых, в том числе, является своевременная выплата заработной платы. По состоянию на 9 июня задолженность по заработной плате в Запорожской области составляет 122 млн гривен", - подчеркнула она.

Венедиктова напомнила, что, по данным Госстата, без зарплаты остаются около семи тысяч людей, и для решения этого вопроса необходимо предпринимать комплексные действия.

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Генпрокурор поручила органам прокуратуры области активизировать деятельность по привлечению к ответственности за невыплату заработной платы.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее директор харьковского института социсследований Денис Кобзин говорил, что, если карантин затянется, возможен рост насильственных преступлений. Также отмечается, что тяжких преступлений стало меньше, однако во время эпидемии стало больше мошенников.

Ранее в Нацполиции заявляли, что в 2019 году было меньше всего убийств в истории Украины. Правоохранители говорят, что меньше стало и грабежей, и разбоев.

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