В Запорожье горел склад химикатов: опубликованы фото

В складском помещении загорелись мешки с селитрой

В Запорожье на складе с химикатами произошел пожар. Как сообщает областное управление ГСЧС, в Службу спасения "101" поступил вызов на территорию ОАО "Завод железобетонных конструкций-1" по улице Финальной в Заводском районе города.

"Неэксплуатируемом арендованном цехе ООО "Спецтехстрой" произошло возгорание кальцинированной фосфорной селитры на общей площади 40 кв.м", – передают спасатели, уточняя, что пожар был оперативно ликвидирован.

На месте вызова работала химико-радиологическая лаборатория аварийно-спасательного отряда спецназначения.

"После ликвидации пожара химики провели разведку с использованием газоанализаторов. Спасатели дали рекомендации арендаторам по ликвидации места разлива образованных жидкостей на полу цеха, а также поврежденных мешков", – сообщает ГСЧС.













Как выяснилось в ходе расследования, рабочие проводили работы с огнем на близком расстоянии от мешков с минеральными удобрениями. Вероятно, поэтому и возникло возгорание.

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