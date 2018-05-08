В Запорожье горел склад химикатов: опубликованы фото

Вчера, 10:46

В складском помещении загорелись мешки с селитрой

Фото: ГСЧС в Запорожской области
Фото: ГСЧС в Запорожской области

В Запорожье на складе с химикатами произошел пожар. Как сообщает областное управление ГСЧС, в Службу спасения "101" поступил вызов на территорию ОАО "Завод железобетонных конструкций-1" по улице Финальной в Заводском районе города.

"Неэксплуатируемом арендованном цехе ООО "Спецтехстрой" произошло возгорание кальцинированной фосфорной селитры на общей площади 40 кв.м", – передают спасатели, уточняя, что пожар был оперативно ликвидирован.

На месте вызова работала химико-радиологическая лаборатория аварийно-спасательного отряда спецназначения.

"После ликвидации пожара химики провели разведку с использованием газоанализаторов. Спасатели дали рекомендации арендаторам по ликвидации места разлива образованных жидкостей на полу цеха, а также поврежденных мешков", – сообщает ГСЧС.

Как выяснилось в ходе расследования, рабочие проводили работы с огнем на близком расстоянии от мешков с минеральными удобрениями.  Вероятно, поэтому и возникло возгорание.

Ранее мы сообщали о серьезном пожаре на торфяниках во Львовской области – возгорание на площади в 10 га тушат вторые сутки.

Также стоит напомнить о масштабном пожаре на Столичном шоссе в Киеве, где на стоянке сгорели 54 автомобиля.

Кроме того, не так давно в Киеве на проспекте Победы произошел пожар в магазине. Оказалось, что горит кровля одноэтажного здания.
пожар, Запорожье, химикаты

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Источник:

"Сегодня"

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