В Запорожье грабитель напал на мужчину в подъезде многоэтажки
Злоумышленник похитил у потерпевшего мобильный телефон и попытался скрылся
В Запорожье оперативники задержали преступника, который ограбил мужчину в подъезде многоэтажки. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.
Как стало известно, 6 марта в полицию обратился 44-летний местный житель, который заявил, что в подъезде его дома на него напал неизвестный, выхватил мобильный телефон и скрылся.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали подозреваемого. Им оказался 40-летний ранее неоднократно судимый местный житель.
По факту грабежа открыто уголовное производство. Задержанному грозит до четырех лет лишения свободы. Продолжается досудебное расследование.
Ранее мы писали, чтов Одесской области четверо неизвестных в масках совершили разбойное нападение на семью. Потерпевших с многочисленными травмами госпитализировали.
Кроме этого, в Днепре полицейские задержали банду грабителей, которые связали и ограбили семейную пару.Преступление воры совершили в поселке Горяновское Днепропетровской области. Проникнув через окно в дом и связав семью, грабители в масках вскрыли сейф, из которого забрали деньги и ювелирные изделия. После чего скрылись с места преступления.
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