В Запорожье грабитель напал на мужчину в подъезде многоэтажки

Злоумышленник похитил у потерпевшего мобильный телефон и попытался скрылся

Фото: пресс-служба Нацполиции в Запорожской области.

В Запорожье грабитель напал на мужчину в подъезде многоэтажки //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/1fe/ef5/5c51feef51bb1.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/1fe/ef5/5c51feef51bb1.jpg 2019-03-07T17:51:00+02:00 Запорожье Злоумышленник похитил у потерпевшего мобильный телефон и попытался скрылся

В Запорожье оперативники задержали преступника, который ограбил мужчину в подъезде многоэтажки. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.

Как стало известно, 6 марта в полицию обратился 44-летний местный житель, который заявил, что в подъезде его дома на него напал неизвестный, выхватил мобильный телефон и скрылся.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали подозреваемого. Им оказался 40-летний ранее неоднократно судимый местный житель.

По факту грабежа открыто уголовное производство. Задержанному грозит до четырех лет лишения свободы. Продолжается досудебное расследование.

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