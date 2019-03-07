В Запорожье грабитель напал на пассажирку трамвая

Мужчина отобрал у девушки телефон, но был вскоре задержан

В Запорожье задержали грабителя, который напал на пассажирку трамвая. Фото: Нацполиция

В Запорожье грабитель напал на пассажирку трамвая //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/10b/0fd/5c810b0fd0dd4.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/10b/0fd/5c810b0fd0dd4.png 2019-03-07T14:24:25+02:00 Запорожье Мужчина отобрал у девушки телефон, но был вскоре задержан

В Запорожье вечером 6 марта грабитель напал на пассажирку трамвая – он выхватил из рук девушки мобильный телефон и сбежал, но вскоре был задержан сотрудниками Патрульной полиции.

Как сообщили в пресс-службе стражей порядка, вызов об ограблении поступил от свидетеля, который рассказал, что он видел, как ограбили пассажирку. Получив по телефону приметы нападавшего, патрульные достаточно быстро обнаружили правонарушителя на улице Павлокичкасская.

Во время поверхностной проверки инспекторы нашли в кармане брюк мужчины телефон, а потерпевшая и свидетели подтвердили, что именно этот человек выхватил гаджет.





На место происшествия полицейские вызвали следственную группу Заводского отделения полиции для дальнейшей квалификации правонарушения.

Напомним, недавно в Днепре на прохожего набросились двое мужчин, избили его и ограбили. Также мы сообщали, что в Днепре неизвестные ограбили местного жителя – у него отняли сумку, в которой было 100 тысяч долларов.

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