В Запорожье грузовик врезался в припаркованную машину: есть погибшие

Водитель грузового автомобиля совершил столкновение с легковым автомобилем в Васильевском районе Запорожской области в среду, 21 марта. Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции области.

На 335 километре автодороги "Харьков-Симферополь" водитель грузового автомобиля SCANIA врезался в припаркованный легковой автомобиль Peugeot. Возле легковушки находились двое граждан – жители Запорожья 1984 и 1981 года рождения.

В результате аварии старший из мужчин от полученных травм погиб на месте происшествия, второй госпитализирован в районную больницу.

Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются. Открыто уголовное производство по признакам ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Днепре на перекрестке столкнулись две маршрутки и легковушка. По данным правоохранителей, маршрутки ехали по улице Березинской навстречу друг другу. На перекрестке одна из маршруток задела легковое авто, которое задело другую маршрутку. В результате аварии пострадал пассажир легкового автомобиля, которого скорая помощь доставила в отделение больницы с травмой головы.

Напомним, в Запорожье перевернулся маршрутный автобус с пассажирами, есть пострадавшие. По словам водителя, он не справился с управлением, поскольку заехал на заснеженный бордюр. В то же время как рассказали свидетели происшествия, маршрутка двигалась по скользкой дороге с большой скоростью.