В Запорожье художник украсил стену дома огромными часами: опубликованы фото

В Александровском районе Запорожья появился новый мурал, создателем которого стал художник Валерий Дзыгало. Об этом сообщил сам автор на своей странице в Facebook.

Картина с изображением огромных механических часов появилась на фасаде здания по улице Сергея Серикова,30 (бывшая Комсомольская).

"Будь счастлив в прошлом, будущем, и настоящем!" – подписал Дзыгало свое новое произведение искусства.







Напомним, ранее в Шевченковском районе Запорожья появился новый мурал, который был нарисован для борьбы с рекламой наркотиков. Художники превратили в произведение искусства стену подстанции, которая была изрисована граффити. Кроме того, активисты привели в порядок и прилегающую территорию.

Это объект стал первой акцией против рекламы наркотиков в Запорожье в рамках проекта "Бошки" СТОП". Автором рисунка выступил местный художник Liptonik, а создавать его помогали местные жители.

Также мы сообщали, что на "Скандинавской гимназии" в Киеве появился мурал от исландских художников "KROT and KRASS" из Исландии. На стенах гимназии авторы изобразили горы скандинавских стран, а также зашифрованные заглавные буквы исландского алфавита.