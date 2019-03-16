В Запорожье хулиганы забросали камнями пассажирский поезд: опубликованы фото
Были разбиты окна в нескольких вагонах поезда Запорожье – Киев
В Запорожье неизвестные хулиганы забросали камнями пассажирский поезд, выполнявший рейс в Киев. Нападение произошло 14 марта в Хортицком районе города.
Как сообщили очевидцы происшествия в социальных сетях, атака была совершена во время движения состава. В результате, были разбиты окна в некоторых вагонах. К счастью, осколки стекол не ранили пассажиров.
Стоит напомнить, что недавно в Запорожье четверо молодых людей, вооруженных битами, атаковали маршрутку, с водителем которой ранее поссорился один из них. В результате были разбиты все стекла микроавтобуса.
Напомним, ранее мы писали о том, как в центре Одессы после столкновения BMW и мусоровоза из легковушки выбежали молодые люди, которые избили стоящего на подножке спецтранспорта мужчину.
Также стоит напомнить об инциденте в Мелитополе, где конфликт водителя маршрутки и пьяного пассажира закончился тем, что шофер вытолкал нетрезвого мужчину из салона, повалил на асфальт и избил ногами.
Также мы сообщали о том, как водитель запорожской маршрутки выбросил из салона удостоверение пенсионерки, которая надеялась на бесплатный проезд. В своем рассказе о происшествии сын оскорбленной женщины выразил надежду на скорую встречу с хамом-водителем.
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