В Запорожье хулиганы забросали камнями пассажирский поезд: опубликованы фото

Были разбиты окна в нескольких вагонах поезда Запорожье – Киев

В Запорожье хулиганы забросали камнями пассажирский поезд: опубликованы фото //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/be8/026/5c8be80261a9d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/be8/026/5c8be80261a9d.jpg 2019-03-16T03:04:00+02:00 Запорожье Были разбиты окна в нескольких вагонах поезда Запорожье - Киев











В Запорожье неизвестные хулиганы забросали камнями пассажирский поезд, выполнявший рейс в Киев. Нападение произошло 14 марта в Хортицком районе города.

Как сообщили очевидцы происшествия в социальных сетях, атака была совершена во время движения состава. В результате, были разбиты окна в некоторых вагонах. К счастью, осколки стекол не ранили пассажиров.

Стоит напомнить, что недавно в Запорожье четверо молодых людей, вооруженных битами, атаковали маршрутку, с водителем которой ранее поссорился один из них. В результате были разбиты все стекла микроавтобуса.

Напомним, ранее мы писали о том, как в центре Одессы после столкновения BMW и мусоровоза из легковушки выбежали молодые люди, которые избили стоящего на подножке спецтранспорта мужчину.

Также стоит напомнить об инциденте в Мелитополе, где конфликт водителя маршрутки и пьяного пассажира закончился тем, что шофер вытолкал нетрезвого мужчину из салона, повалил на асфальт и избил ногами.

Также мы сообщали о том, как водитель запорожской маршрутки выбросил из салона удостоверение пенсионерки, которая надеялась на бесплатный проезд. В своем рассказе о происшествии сын оскорбленной женщины выразил надежду на скорую встречу с хамом-водителем.

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