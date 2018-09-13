В Запорожье иностранцев снабдят биометрическими документами

В Запорожье начали оформлять биометрические удостоверения для иностранцев. Как сообщили в местном управлении Государственной миграционной службы, вид на жительство будет в форме карты, содержащей бесконтактный электронный носитель, и уже сейчас ведется прием документов для оформления биометрических удостоверений.

"Первыми, кому посчастливилось оформить биометрические удостоверения, стали будущие врачи – студенты Запорожского медицинского университета, граждане Конго и Марокко", – сообщили в ведомстве.

Иностранцы прошли процедуру сканирования отпечатков всех пальцев рук, сделали фотографии и проверили правильность заполнения заявления-анкеты работником подразделения. Уже через 15 рабочих дней им выдадут документы.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что сложности при получении биометрических паспортов до сих пор не исчезли. Журналисты "Сегодня" выяснили, насколько хлопотно получить заветный документ с чипом.

Напомним, ранее сообщалось, в Умани на празднование иудейского Нового года Рош ха-Шана ожидали прибытия около 30-35 тысяч хасидов-паломников.