В Запорожье иностранцев снабдят биометрическими документами

Сегодня, 10:46

Первыми "клиентами" Миграционной службы стали студенты-медики

Фото: управление Государственной миграционной службы по Запорожской области
Фото: управление Государственной миграционной службы по Запорожской области

В Запорожье начали оформлять биометрические удостоверения для иностранцев. Как сообщили в местном управлении Государственной миграционной службы, вид на жительство будет в форме карты, содержащей бесконтактный электронный носитель, и уже сейчас ведется прием документов для оформления биометрических удостоверений.

"Первыми, кому посчастливилось оформить биометрические удостоверения, стали будущие врачи – студенты Запорожского медицинского университета, граждане Конго и Марокко", – сообщили в ведомстве.

Иностранцы прошли процедуру сканирования отпечатков всех пальцев рук, сделали фотографии и проверили правильность заполнения заявления-анкеты работником подразделения. Уже через 15 рабочих дней им выдадут документы. 

Напомним, ранее мы сообщали о том, что сложности при получении биометрических паспортов до сих пор не исчезли. Журналисты "Сегодня" выяснили, насколько хлопотно получить заветный документ с чипом.

Напомним, ранее сообщалось, в Умани на празднование иудейского Нового года Рош ха-Шана ожидали прибытия около 30-35 тысяч хасидов-паломников
Запорожье, документы, иностранцы

Вы сейчас просматриваете новость "В Запорожье иностранцев снабдят биометрическими документами". Другие Новости Запорожья смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Запорожье

Фото: пресс-служба Нацполиции Запорожской области

Главарь вымогателей из Запорожья оказался "оборотнем": появились подробности, фото и видео

Вчера, 17:42

Копы раскрыли подробности о задержанных вымогателях

Запорожье

Иллюстрация. Фото: Facebook

В Запорожье двух чиновников подозревают в хищении 146 миллионов гривен

Вчера, 13:27

Фигурантов подозревают в незаконной продаже залогового предприятия
Загрузка...

Запорожье

Фото: пресс-служба патрульной полиции Запорожья

В Запорожье вор-неудачник "отказался" от золота и шести тысяч долларов: опубликованы фото

Вчера, 11:14

Добычей злодея стали две тысячи гривен из кошелька пенсионерки

Запорожье

Архивное фото

В Запорожье чиновник, который попался на взятке, добился повышения пенсии

10 Сентября, 18:06

Главный паталогоанатом области через суд вытребовал увеличения пенсии
Загрузка...