В Запорожье иностранец украл деньги и документы из автомобиля

Задержанного мужчину проверяют на причастность к другим похожим преступлениям

Фото: Нацполиция

В Запорожье полиция подозревает гражданина Грузии в краже имущества из автомобиля, сообщает пресс-служба ГУНП области.

Правоохранители установили, что злоумышленник у дома по улице Моторостроителей проник в автомобиль Mercedes Sprinter и похитил сумку с деньгами и документами.

Иностранца 1973 года рождения задержали и изъяли у него похищенное.

"Кроме того, установлено, что мужчина находился на территории Украины с нарушением правил пребывания иностранных граждан, а именно – нарушил запрет въезда на территорию Украины сроком на три года. В настоящее время его проверяют на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории города Запорожье", – говорится в сообщении ведомства.

На данный момент открыто уголовное производство по ч.2 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Напомним, недавно мы писали, что в Одесской области жители села Великий Дальник Беляевского района пожаловались на засилье автомобильных воров – преступники обнаглели и осмелели так, что крадут документы и личные вещи из транспорта, припаркованного в 50 метрах от участкового пункта полиции.

Кроме того, мы писали о том, что водителей маршруток заподозрили в сговоре с карманниками. И, поскольку полиция часто бессильна, пострадавшие вынуждены защищаться самостоятельно – в соцсетях часто выкладывают фото "щипачей", пойманных с поличным. Но карманники настолько обнаглели, что не стесняются воровать даже тогда, когда их снимают на телефон.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Запорожье иностранец украл деньги и документы из автомобиля". Другие Новости Запорожья смотрите в блоке "Последние новости"