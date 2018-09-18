В Запорожье из окна многоэтажки выпал четырехлетний малыш

Сегодня, 11:31

Ребенок упал с третьего этажа и был госпитализирован

Фото: pg11.ru
Фото: pg11.ru

В Запорожье из окна третьего этажа многоэтажки выпал четырехлетний мальчик. Инцидент произошел еще на прошлой неделе, но известно о нем стало только сейчас.

Как сообщает Verge со ссылкой на патрульную полицию города, очевидцем происшествия оказалась соседка с первого этажа, которая в тот момент стояла на своем балконе.

"К счастью, ребенок выжил, но получил травмы и был доставлен в Пятую городскую больницу", – заявили копы.

Также стало известно, что малыш остался дома под присмотром 14-летней сестры, которая, очевидно, не уследила за братом.

Напомним, ранее в городе Северск Донецкой области двухлетний мальчик выпал из окна пятого этажа жилого дома. Пока матери не было в комнате, малыш вылез на балкон, где было открыто окно. 

Также подобный случай произошел и в Киеве: маленький ребенок оперся на москитную сетку и упал с балкона 12-го этажа, разбившись насмерть.

Кроме того, мы сообщали, что во Львове в одну из больниц с сотрясением мозга и переломом челюсти был госпитализирован четырехлетний мальчик, выпавший из окна офисного помещения.  
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