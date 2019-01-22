В Запорожье из-за гололеда произошло ДТП: опубликованы фото
Водитель ВАЗа не справился с управлением и врезался в иномарку
В Запорожье утром 22 января произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие – водитель ВАЗ-21104 не справился с правился с управлением на скользкой дороге и столкнулся с Mercedes, который ехал навстречу.
Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, авария случилась на Северном шоссе и, к счастью, обошлась без пострадавших.
В результате ДТП обе машины получили механические повреждения, а на водителя "Жигулей" составили админпротокол.
Напомним, ранее на трассе Днепр-Каменское произошло масштабное ДТП с участием 10 автомобилей. Так, в аварию попали два пассажирских автобуса, несколько легковушек и три грузовика, один из которых развернуло поперек дороги. Кроме того, несколько транспортных средств в результате аварии слетели в кювет.
Также мы писали о том, что за прошлый, 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях. При этом за последние три года в авариях погибли более 15 тысяч человек.
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