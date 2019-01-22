В Запорожье из-за гололеда произошло ДТП: опубликованы фото

Водитель ВАЗа не справился с управлением и врезался в иномарку

ДТП в Запорожье произошло из-за гололеда. Фото: Нацполиция

В Запорожье из-за гололеда произошло ДТП: опубликованы фото //smm8.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/738/f81/5c4738f8166a3.jpg //smm8.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/738/f81/5c4738f8166a3.jpg 2019-01-22T17:48:23+02:00 Запорожье Водитель ВАЗа не справился с управлением и врезался в иномарку









В Запорожье утром 22 января произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие – водитель ВАЗ-21104 не справился с правился с управлением на скользкой дороге и столкнулся с Mercedes, который ехал навстречу.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, авария случилась на Северном шоссе и, к счастью, обошлась без пострадавших.

В результате ДТП обе машины получили механические повреждения, а на водителя "Жигулей" составили админпротокол.

Напомним, ранее на трассе Днепр-Каменско​е произошло масштабное ДТП с участием 10 автомобилей. Так, в аварию попали два пассажирских автобуса, несколько легковушек и три грузовика, один из которых развернуло поперек дороги. Кроме того, несколько транспортных средств в результате аварии слетели в кювет.

Также мы писали о том, что за прошлый, 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях. При этом за последние три года в авариях погибли более 15 тысяч человек.

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