В Запорожье из-за травли повесилась школьница. Говорят, что виноваты учителя

В Запорожье произошла жуткая трагедия – ученица 9-го класса совершила самоубийство, обвинив в своей смерти преподавателей – что известно

В Запорожье в начале апреля школьница покончила жизнь самоубийством. В своей смерти она обвинила учителей и одноклассников, в предсмертной записке девочка рассказала, что ее травили.

Как сообщили "Сегодня" в полиции, вчера, 21 апреля, открытое ранее уголовное производство переквалифицировали со статьи "убийство" на "доведение до самоубийства" в связи с обнаруженной запиской.

"Была взята во внимание записка, которую оставила школьница. Проверяется причастность одноклассников и учителей", – сообщила нам спикер полиции Запорожской области Елена Лебединская.

Что произошло

Трагедия произошла в Заводском районе Запорожья 4 апреля. Однако в полиции ситуацию прокомментировали только сейчас, когда местные СМИ обнародовали предсмертное письмо, которое оставила погибшая Вика.

Как сообщает "Пресс-центр", девочка повесилась. Через 5 дней родители 9-классницы обнаружили ее последнее письмо.

Школьница в записке пишет о том, что преподаватели постоянно говорили о их классе нелицеприятные вещи и не только другу-другу, но и другим ученикам. Также в записке она рассказывает, что в гимназии проводили опрос относительно буллинга, и она единственная анонимно рассказала о травле, но в итоге весь класс списал это на шутку, и на это никто не обратил внимание.

Также девочка рассказывает, что ранее уже предпринимала попытки расстаться с жизнью. В частности, говорит, что наносила себе порезы на руках, два раза намеревалась прыгнуть с крыши, также пыталась повеситься.

Что говорят родители

О последнем дне жизни девочки рассказала ее мама, передает "Актуально". По словам женщины, в тот день ее дочь была на курсах. Туда ее родители привезли машиной. Когда Вика выходила из машины, то попрощалась не так как обычно. Только позже женщина поняла, что это было прощание перед суицидом.

Вечером школьница позвонила маме и рассказала, что очень устала, даже по дороге домой уснула в маршрутке. Маме девочки показалось, что она хотела что-то рассказать. Когда Вика вернулась, то быстро пробежала к себе в комнату. Уже после полуночи мама девочки нашла ее мертвой.

Что касается попыток суицида, о которых сама школьница писала в записке, то родные о них ничего не знали. Говорят, что девочка была веселая и жизнерадостная.

Что касается буллинга, то родные школьницы говорит, что девочка раньше жаловалась на учителей.

"Учительница назвала ее "свиньей необразованной". Это при том, что Вика участвовала в олимпиадах и различных конкурсах. Успешность была хорошей, ребенок был творчески развитым. Ходила на курсы английского языка, поступила на подготовительные медицинские курсы, потому что собиралась поступать в медицинское училище", — рассказала родственница Вики.

Когда об этом мама пыталась поговорить с классным руководителем, то тот, по ее словам, просто высмеял ситуацию.

Что говорят в полиции

Информация о трагическом происшествии внесена в Единый учет заявлений и сообщений граждан. Сотрудниками Запорожского районного управления полиции проводится всесторонняя проверка относительно возможного буллинга в учебном учреждении. Также полиция проверяет информацию, которая содержится в предсмертной записке.

Отметим, после того, как была найдена записка школьницы, правоохранители переквалифицировали уголовное производство по ст. 115 УК с дополнительной квалификацией "Самоубийство" на ст. 120 "Доведение до самоубийства" Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.

Ранее мы сообщали, что в Киеве с начала года покончили с собой шестеро детей, больше чем за весь прошлый год.

Также напомним, психоаналитик рассказал, как предотвратить самоубийства подростков.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться