В Запорожье судят подозреваемую в убийстве ребенка няню: в зале неспокойно (видео)

Сегодня в Шевченковском районном суде в Запорожье проходит заседание по избранию меры пресечения женщине, которую подозревают в убийстве годовалой Олеси

В зале обстановка очень напряженная. В сторону подозреваемой со всех сторон сыпятся обвинения, также посетители возмущаются касательно наличия у нее адвоката.

Видео заседания опубликовала на своей странице в Facebook Марина Моисеенко.

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Напомним, в Запорожье в подпольном детском саду, который находился на восьмом этаже многоэтажного дома по улице Авраменко, умерла годовалая девочка.

Маленькую Олесю родители под присмотр сиделки отдали в 8:50 29 мая. Это, по словам супругов, они делали впервые. О смерти дочери им сообщили спустя час.

"Жена приехала домой взять вещи, документы, где было 9:45 и здесь позвонили и сказали – ваш ребенок не дышит", – рассказал убитый горем отец малышки.

По данным полиции, 29 мая около 10:45 в нелегальное заведение была вызвана бригада скорой помощи.

"Врачи констатировали смерть годовалой девочки в результате закрытия дыхательных путей желудочным содержимым. Установлено, что в тот день около 9:00 утра мать девочки привела ее к жительнице улицы Авраменко, 1969 года рождения, и оставила для ухода", – отметили в полиции.

Позже адвокат семьи погибшей девочки Теймур Мамедов опубликовал видео, на котором видно, что владелица нелегального детского сада привязывала девочке к голове подушку.

"Видео пересмотрели в зале суда, оно шокировало участников заседания... Прокурор с мокрыми глазами", – написала журналист Марина Моисеенко.

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