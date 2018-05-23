В Запорожье известные актеры с успехом дали премьеру спектакля

Сегодня, 15:01

Известные артисты выступили на сцене Запорожского театра в спектакле "Примадонны"

Фото: сайт Запорожского театра юного зрителя
Фото: сайт Запорожского театра юного зрителя

В Запорожском областном академическом театре юного зрителя состоялась премьера спектакля "Примадонны" по знаменитой пьесе Кена Людвига. Вниманию зрителей представили историю двух молодых актеров-неудачников, которые решились на авантюру.

В в актерском составе были сразу три заслуженных артиста Украины – Максим Березнер (Доктор), Станислав Шкляренко (пастор Дункан) и Сергей Цевелев (тетушка Флоренс).

Премьера комедийного спектакля прошла с большим успехом. Организовал представление запорожский бизнесмен и почетный консул Австрийской республики Борис Шестопалов, который объявил вознаграждение в размере пяти миллиона гривен тому, кто задержит экс-смотрящего Евгения Анисимова, находящемуся в международном розыске.  

Также Шестопалов сыграл в спектакле роль полицейского инспектора Шестопалыча и воплотил на сцене собирательный образ именно того представителя полиции, который сможет задержать беглого криминального авторитета Анисимова.

Ранее мы писали о том, что сотрудники Запорожской прокуратуры подготовили и направили в суд ходатайство с просьбой провести специальное досудебное расследование в отношении экс-"смотрящего" Запорожского региона Евгения Анисимова.
спектакль, пьеса, Запорожьеоблэнерго

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"Сегодня"

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