В Запорожье известный художник взялся украшать центр города
Дамба в Запорожье будет украшена петриковской росписью
В Запорожье уличный художник и активист Александр Харьковский начал расписывать дамбу между остановками "улица Гагарина" и "площадь Пушкина", чтобы сделать центр города более красивым и привлекательным. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Я хочу, чтобы наш город был красивый. Хочу, чтобы любили свой город и Украину", – написал он.
По словам художника, он планирует расписать всю дамбу петриковской росписью, чтобы украсить город к предстоящему празднику Пасхи.
Ранее активист уже не раз раскрашивал столбы и заборы, находящиеся в центре города, в цвета национального флага. Не так давно художник расписал подземные переходы в районе ТЦ "Украина" и ул. Сталеваров.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Черкассах мастерица создает из ткани детские книги-игрушки. Уникальные книги и развлекают ребенка, и обучают его.
Также стоит добавить, что Дэвид Хокни стал самым дорогим из ныне живущих художников благодаря продаже картины "Портрет художника (Бассейн с двумя фигурами)" на аукционе Christie's. Полотно ушло с молотка за рекордные 90,3 миллиона долларов.
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