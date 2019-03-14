В Запорожье известный художник взялся украшать центр города

Дамба в Запорожье будет украшена петриковской росписью

Дамба в Запорожье будет украшена росписью. Фото: Facebook

В Запорожье известный художник взялся украшать центр города //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/a33/2e6/5c8a332e6e6f3.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/a33/2e6/5c8a332e6e6f3.jpg 2019-03-14T12:59:34+02:00 Запорожье Дамба в Запорожье будет украшена петриковской росписью

В Запорожье уличный художник и активист Александр Харьковский начал расписывать дамбу между остановками "улица Гагарина" и "площадь Пушкина", чтобы сделать центр города более красивым и привлекательным. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Я хочу, чтобы наш город был красивый. Хочу, чтобы любили свой город и Украину", – написал он.

По словам художника, он планирует расписать всю дамбу петриковской росписью, чтобы украсить город к предстоящему празднику Пасхи.

Ранее активист уже не раз раскрашивал столбы и заборы, находящиеся в центре города, в цвета национального флага. Не так давно художник расписал подземные переходы в районе ТЦ "Украина" и ул. Сталеваров.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Черкассах мастерица создает из ткани детские книги-игрушки. Уникальные книги и развлекают ребенка, и обучают его.

Также стоит добавить, что Дэвид Хокни стал самым дорогим из ныне живущих художников благодаря продаже картины "Портрет художника (Бассейн с двумя фигурами)" на аукционе Christie's. Полотно ушло с молотка за рекордные 90,3 миллиона долларов.

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