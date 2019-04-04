В Запорожье конфликт водителей закончился стрельбой

Водители не поделили дорогу, один из них открыл стрельбу и ранил соперника

В Запорожье между водителями произошел конфликт со стрельбой. Фото: Нацполиция

В Запорожье конфликт водителей закончился стрельбой //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/5e2/097/5ca5e2097f7e8.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/5e2/097/5ca5e2097f7e8.jpg 2019-04-04T14:02:08+03:00 Запорожье Водители не поделили дорогу, один из них открыл стрельбу и ранил соперника

В Запорожье водители BMW и ВАЗ не поделили дорогу, между ними возник конфликт, в ходе которого водитель иномарке огонь из травматического оружия.

Инцидент произошел на перекрестке улиц Украинской и Почтовой. Как сообщили в областном управлении патрульной полиции, конфликт вспыхнул на самом перекрестке во время движения.

В ходе конфликта водитель BMW достал травматическое оружие и несколько раз выстрелил в сторону оппонента. В результате водителя "Жигулей" госпитализировали. Шофера иномарки задержали и передали следственной группе.

Позже в управлении Нацполиции сообщили, что по факту инцидента был составлен административный протокол. В то же время, стороны заверили, что не имеют претензий друг к другу, однако травматический пистолет изъяли.

Напомним, ранее в Луцке суд арестовал на 60 дней трех подозреваемых в стрельбе с убийством в кафе на местной парковке. Суд при этом не определил размер залога за степень преступления с гибелью человека.

Также мы писали о том, что в Луцке на улице Набережной произошла стрельба, в результате которой один человек погиб, еще двое ранены. По данным местных СМИ, во время инцидента, произошедшего на автомойке на улице Набарежний, был ранен криминальный авторитет Аслан. Как одну из основных версий следствие рассматривает бандитские разборки двух групп с применением огнестрельного и холодного оружия.

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