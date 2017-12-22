В Запорожье копу грозит крупный срок за смертельное ДТП

В Запорожье патрульный полицейский на служебном автомобиле совершил наезд на женщину-пешехода, которая в результате погибла.

Копу совершили о подозрении и ему грозит до 8 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Полицейскому сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного статьей "нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее смерть потерпевшего".

Инцидент произошел еще 7 мая, когда патрульный нес службу в Заводском районе Запорожья.

Факт ДТП вызвал широкий общественный резонанс. Сейчас суд решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Напомним, на днях на Закарпатье, в селе Нижняя Апша произошло жуткое ДТП, в котором погибла 11-летняя девочка. Сначала ее выбросило на встречную полосу после столкновения с Volkswagen, затем ее переехал неустановленный автомобиль.

Также мы писали, что на Прикарпатье в ДТП погибла 4-летняя девочка, а ее мать получила тяжелые травмы. По предварительным данным, а рулем автомобиля Ford находился 42-летний житель Закарпатской области. Двигаясь в направлении села Микуличин, он не справился с управлением, выехал на тротуар, где совершил наезд на пешеходов.

А на Закарпатье произошло ДТП, в котором погибла 40-летняя женщина-водитель,а ее дети и еще один пассажир оказались на больничных койках