В Запорожье копы на лету перехватили самоубийцу: опубликовано видео

Вчера, 17:59

Мужчину, который собирался прыгнуть с моста, спасли в последний момент

Скриншот
Скриншот

Сотрудники патрульной полиции Запорожья в последний момент предотвратили самоубийство мужчины, который собирался прыгнуть с моста в Днепр.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции города.

Как стало известно, вечером 22 декабря водители, проезжавшие по мосту Преображенского, заметили человека, который перегнулся через перила, и сообщили о нем копам.

Патрульные, которые прибыли по вызову, успели схватить мужчину за одежду в последний момент, когда тот уже собирался прыгнуть.

"Сотрудникам полиции он пояснил, что из-за семейных проблем решил покончить жизнь самоубийством. Гражданина патрульный экипаж доставил в специализированное учреждение", – сообщили в полиции.

Напомним, ранее в Запорожье гражданин России, приехавший из Турции, угрожал перерезать себе вены, если ему запретят въезд в Украину.

Также мы писали о том, как запорожская полиция раскрыла убийство, которое преступник пытался выдать за суицид.
Запорожье, полиция, самоубийца, патрульные

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"Сегодня"

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