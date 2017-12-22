В Запорожье копы на лету перехватили самоубийцу: опубликовано видео

Мужчину, который собирался прыгнуть с моста, спасли в последний момент

Сотрудники патрульной полиции Запорожья в последний момент предотвратили самоубийство мужчины, который собирался прыгнуть с моста в Днепр.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции города.

Как стало известно, вечером 22 декабря водители, проезжавшие по мосту Преображенского, заметили человека, который перегнулся через перила, и сообщили о нем копам.

Патрульные, которые прибыли по вызову, успели схватить мужчину за одежду в последний момент, когда тот уже собирался прыгнуть.

"Сотрудникам полиции он пояснил, что из-за семейных проблем решил покончить жизнь самоубийством. Гражданина патрульный экипаж доставил в специализированное учреждение", – сообщили в полиции.

Напомним, ранее в Запорожье гражданин России, приехавший из Турции, угрожал перерезать себе вены, если ему запретят въезд в Украину.

Также мы писали о том, как запорожская полиция раскрыла убийство, которое преступник пытался выдать за суицид.