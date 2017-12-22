В Запорожье копы на лету перехватили самоубийцу: опубликовано видео
Мужчину, который собирался прыгнуть с моста, спасли в последний момент
Сотрудники патрульной полиции Запорожья в последний момент предотвратили самоубийство мужчины, который собирался прыгнуть с моста в Днепр.
Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции города.
Как стало известно, вечером 22 декабря водители, проезжавшие по мосту Преображенского, заметили человека, который перегнулся через перила, и сообщили о нем копам.
Патрульные, которые прибыли по вызову, успели схватить мужчину за одежду в последний момент, когда тот уже собирался прыгнуть.
"Сотрудникам полиции он пояснил, что из-за семейных проблем решил покончить жизнь самоубийством. Гражданина патрульный экипаж доставил в специализированное учреждение", – сообщили в полиции.
Напомним, ранее в Запорожье гражданин России, приехавший из Турции, угрожал перерезать себе вены, если ему запретят въезд в Украину.
Также мы писали о том, как запорожская полиция раскрыла убийство, которое преступник пытался выдать за суицид.
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