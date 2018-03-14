В Запорожье копы начали штрафовать чиновников за ямы на дорогах

Сегодня, 10:54

Были выписаны 20 штрафов и направлены 49 предписаний

Скриншот
Скриншот

В Запорожье сотрудники патрульной полиции выписали чиновникам штрафы за ненадлежащее состояние дорог.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, отдел безопасности дорожного движения проверил состояние улично-дорожной сети в Запорожье и области.

В результате за ненадлежащее состояние дорог были выписаны 20 штрафов и направлены 49 предписаний местным чиновникам.

"На сегодня, начиная с января, составили 10 протоколов на ответственных лиц за ненадлежащее содержание дорожного покрытия и 49 требований (предписаний) об устранении недостатков, которые обнаружили при обследовании улично-дорожной сети", – сообщают копы.

Были ли уплачены штрафы и какими именно чиновниками — в полиции не уточняют.

Напомним, ранее в Харьковской области активисты решили показать размеры дорожных ям с помощью "Киевского" торта, который опускали в крупные выбоины и делали яркие фото.

Также мы писали о "дорожных" итогах прошедшего года, которые подвел премьер-министр Владимир Гройсман.
штрафы, Запорожье, дороги, полиция

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Источник:

"Сегодня"

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