В Запорожье копы "накрыли" бордель и задержали двоих сутенеров

Преступникам грозит до семи лет лишения свободы

Фото:% ГУНП в Запорожской области.

В Запорожье полицейские задержали двоих сутенеров, которые организовали в городе бордель. Об это сообщили в пресс-службе местной полиции.

"Бизнес" организовали мужчина 1973 года рождения и женщина 1994 года рождения. Как выяснилось, мужчина поддерживал функционирования борделя, размещал интернете объявления о предоставлении сексуальных услуг деньги, охранял и искал новых девушек на работу проститутками. Женщина же выполняла административные функции: прием заказов от клиентов и контроль графика работы. Всего в борделе "работали" 4 – 5 девушек.

Злоумышленника задержали в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. В отношении женщины в настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.

"Открыто уголовное производство по признакам ч.2 ст.303 (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы", – рассказали в полиции.

Напомним, ранее оперативники пресекли деятельность нескольких борделей в центре Киева.

Кроме того, сообщалось, что в Ивано-Франсковской области в частном доме под видом массажного салона работал бордель.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Запорожье копы "накрыли" бордель и задержали двоих сутенеров". Другие Новости Запорожья смотрите в блоке "Последние новости"