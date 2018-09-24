В Запорожье копы обнаружили серьезный арсенал: опубликованы фото

Сегодня, 15:45

Карабины, пистолеты и боеприпасы были найдены в одном из гаражей Южного микрорайона

Фото: пресс-служба Нацполиции
Фото: пресс-служба Нацполиции

В Запорожье в одном из гаражей в районе Южного микрорайона копы обнаружили крупный арсенал оружия и боеприпасов. Как сообщили в пресс-службе Нацполиции, тайник был обнаружен во время санкционированного обыска 22 сентября по улице Чубанова.

"Обнаружили и изъяли семь карабинов, револьвер, охотничье ружье, пистолет Safarimini, 13 магазинов и около 800 патронов различных калибров", – рассказали в полиции.

Все изъятое было направлено на экспертизу в Запорожский научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр, по данному факту открыто уголовное производство.

Напомним, недавно под Одессой в одном из гаражей оперативники обнаружили тайник, в котором хранились ракеты "земля-воздух" и противоградные ракетные комплексы. Всего же в гараже находилось 18 ракет.

А  в одном из гаражей Днепра полицейские нашли четыре снаряда к гранатомету и противотанковую управляемую ракету. Кроме того, в помещении стоял внедорожник, который числился в угоне.

Кроме того, на Прикарпатье во время проверки анонимного сообщения обнаружили тайник с оружием и боеприпасами.

"Из тайника, который находился в заброшенном помещении насосной станции, сотрудники спецслужбы изъяли три гранатомета РПГ-18, три гранаты РГД-5, гранату Ф-1, противопехотную мину ОЗМ-72, тротиловую шашку весом 400 граммов и примерно 700 граммов пластида", – сообщили в СБУ.
оружие, Запорожье, боеприпасы, арсенал

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"Сегодня"

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