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В Запорожье копы поймали девушку-наркодилера

2 октября, 09:57

Преступница распространяла каннабис путем «закладок»

Фото: ГУНП в Запорожской области

Фото: ГУНП в Запорожской области

В Запорожье полицейские задержали местную жительницу, которая продавала в городе наркотики. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.

Как выяснилось, девушка 2001 года рождения путем "закладок" распространяла каннабис. У нее изъяли 28 свертков с наркотиками общим весом около 100 грамм. Каннабис направили на исследование в Запорожского Научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра.

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"По данному факту открыто уголовное производство по признакам ч.2 ст.307 Уголовного кодекса Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов)", - рассказали в полиции и отметили, что девушке грозит от шести до десяти лет лишения свободы.

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Напомним, ранее в Черновицкой области задержали группу наркопреступников,которые изготавливали и сбывали амфетамин на территории Буковины и в других регионах Украины.

Кроме того, ранее украинские полицейские перекрыли масштабный канал поставки и продажи наркотиков, который работал на территории всей страны.

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Запорожье задержание полиция девушка наркодилер каннабис

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