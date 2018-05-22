В Запорожье копы спасли мужчину, который чуть не утонул в грязи: опубликовано видео

Мужчина поскользнулся и упал в грязь, где не утонул лишь благодаря патрульным

Патрульные полицейские Запорожья спасли мужчину, который едва не утонул в большой луже грязи. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции города.

Инцидент произошел 21 мая в Коммунарском районе, когда 60-летний мужчина, возвращаясь домой через балку, поскользнулся и упал в грязь, из которой не мог выбраться самостоятельно.

Случайный прохожий услышал крики о помощи и вызвал патрульных. Прибывшие на место происшествия копы обнаружили мужчину, увяз в грязи уже по пояс.

Пострадавшему помогли выбраться и вызвали медиков. Врачи доставили мужчину в больницу и оказали ему необходимую помощь.

Напомним, ранее мы писали о том, как случайный прохожий провел гражданское задержание грабителя. Подозреваемый выхватил мобильник из рук 17-летнего парня и бросился бежать, но его настигли и удерживали до прибытия полиции.

Также мы писали о массовых протестах в одном из запорожских сел, жители которого резко выступили против строительства солнечной электростанции, несмотря на то, что появление обещало их поселку немалые выгоды.