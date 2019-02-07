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В Запорожье копы устроили погоню за пьяным угонщиком-арестантом: опубликовано видео

Сегодня, 11:50

Угонщик и его подельник пытались скрыться после того, как врезались в дерево

В Запорожье копы устроили погоню за пьяным угонщиком-арестантом: опубликовано видео Запорожье Угонщик и его подельник пытались скрыться после того, как врезались в дерево

В Запорожье полицейские устроили погоню за подозрительным автомобилем, водитель которого после требования копов остановиться увеличил скорость и попытался скрыться.

Как сообщили в пресс-служба патрульной полиции Запорожской области, погоня началась после того, как патрульные заметили автомобиль ВАЗ-2103 с открытым багажником, и завершилась тем, что нарушитель врезался в дерево.

После вынужденной остановки машины мужчины попытались сбежать, но были задержаны. В ходе разговора с водителем выяснилось, что он находился в состоянии алкогольного опьянения, однако от прохождения экспертизы на месте отказался.

Также оказалось, что шофер не имел документов на машину, а проверив задержанного по базе данных, полицейские выяснили, что ВАЗ числится в угоне, а мужчина должен находится дома, пребывая под административным арестом суда.

"Владелец автомобиля сообщил, что припарковал его на проспекте Моторостроителей, но вскоре обнаружил его отсутствие", – говорится в сообщении.

В итоге на нарушителя были составлены протоколы по статьям о совершении ДТП, управлении автомобилем в состоянии опьянения и невыполнении требований об остановке. Также на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Шевченковского отделения полиции для выяснения обстоятельств происшествия.

Напомним, ранее в Запорожье оперативники полиции разоблачили и задержали группу угонщиков, которых подозревают в целой серии автомобильных краж. Как заявили в ведомстве, группа, состоявшая из троих мужчин, в течение года совершала угоны на протяжении целого года, и выйти на их след стражи порядка смогли лишь недавно.

Также мы писали о том, как сотрудник СТО в Киеве похитил Cadillaс клиентки, чтобы покататься по городу. Позже выяснилось, что угон совершил 31-летний уроженец Житомирской области.

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Тег угон, погоня, угонщик, пьяный водитель

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