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В Запорожье копы задержали банду вымогателей

Сегодня, 08:44

Группировку организовал бывший инструктор-разведчик воинской части Нацгвардии

Фото: СБУ
Фото: СБУ.

В Запорожье сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили деятельность криминальной группировки, которая вымогала деньги у граждан. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как выяснилось, банду организовал бывший инструктор-разведчик одной из воинских частей Нацгвардии. В группировку также входили ранее судимые за совершение тяжких преступлений местные жители. Преступники создавали искусственные конфликтные ситуации и вымогали у граждан деньги за "решения инцидента". В случае отказа бандиты угрожали потерпевшим физической расправой и уничтожением имущества.

Фото: ГУНП в Запорожской области

Организатора и одного из активных участников группировки правоохранители задержали в Запорожье при получении оговоренной суммы.

"Сейчас в рамках открытого по ч. 2 ст. 189 Уголовного кодекса Украины уголовного производства решается вопрос об объявлении задержанным о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения", – отметили в СБУ.

Кроме того, ранее в Запорожской области сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили организованную группировку вымогателей во главе с действующим полицейским, в которую также входили бывшие сотрудники органов внутренних дел. 

А в городе Бердичев в Житомирской области правоохранители разоблачили и задержали группу вымогателей

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Тег СБУ, Запорожье, задержание, разоблачение, вымогатели

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