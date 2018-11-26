В Запорожье копы задержали парочку, гулявшую по городу с пакетом наркотиков

Сегодня, 18:07

Подозрительная пара привлекла внимание патрульных в центре Запорожья

Фото: пресс-служба патрульной полиции Запорожской области
Фото: пресс-служба патрульной полиции Запорожской области

В Запорожье патрульные полицейские задержали мужчину и женщину, которые гуляли по центру городу с пакетом наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как стало известно, около 17 часов 25 ноября, во время патрулирования проспекта Соборного, копы обратили внимание на подозрительное поведение парочки: при виде полицейских парень с девушкой начали нервничать, резко повернули в другую сторону, хотели убежать и выбросили на землю большой пакет.

При осмотре пакета полицейские обнаружили наркотические вещества зеленого и белого цвета, расфасованные в маленькие пакеты.

На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу. По данному факту проводится расследование. 

Напомним, ранее сотрудники отдела противодействия наркопреступности в Одесской области изъяли 40 килограммов наркотиков у 50-летнего жителя Болграда. На чердаке дома полицейские обнаружили помещение, в котором выращивалась конопля.

А запорожские силовики обнаружили наркоплантацию с вооруженной охраной и растяжками, на которой из элитных зерен выращивалась конопля. 

Также мы писали о том, как в Одессе СБУ разоблачила канал поставок наркотиков из Европы. Дилера задержали в одном из почтовых отделений города во время получения "товара", который он был намерен сбывать на территории области. 
наркотики, Запорожье, задержание

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Источник:

"Сегодня"

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