Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,89
30,45
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Запорожья

В Запорожье копы задержали пьяного угонщика

Сегодня, 12:54

Задержать угонщика помогла женщина-очевидец

Фото: npu.gov.ua
Фото: npu.gov.ua.
В Запорожье копы задержали пьяного угонщика //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/3c3/a6c/5c83c3a6c3398.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/3c3/a6c/5c83c3a6c3398.jpg Запорожье Задержать угонщика помогла женщина-очевидец

В Запорожье женщина-водитель помогла полицейским задержать пьяного угонщика, который создавал серьезную опасность на дороге. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления патрульной полиции.

Как стало известно, 25 марта копы получили сообщение о пропаже автомобиля на улице Рустави, а спустя некоторое время поступил еще один вызов на улицу Тополина – в котором женщина сообщила, что автомобиль ЗАЗ 110307 создает на дороге аварийную ситуацию.

Также по словам девушки, водитель авто находится в состоянии алкогольного опьянения. Отмечается, что женщина пыталась удержать нарушителя до приезда патрульных. Однако тот бросил машину и скрылся.

Полицейские задержали злоумышленника на улице Лазаретная. В ходе проверки выяснилось, что он угнал автомобиль с улицы Рустави. На место происшествия вызвали следователей. 32-летнего нарушителя задержали и отправили в следственный изолятор. Продолжается расследование.

Напомним, ранее мы писали об инциденте в Киеве, где произошла погоня, которая закончилась масштабным ДТП на пересечении Харьковского шоссе и улицы Тростянецкой – нетрезвый водитель Daewoo Lanos пытался скрыться от полиции и влетел в автомобили, стоявшие на светофоре.

А в Одессе подозреваемый в совершении убийства, который находился в розыске, бросился на полицейского с топором и пытался сбежать. В результате его застрелили.

А в Ровно во время полицейской погони за нарушителем, которая продолжалась более часа, травмы получили трое стражей порядка.

Патрульные начали преследовать внедорожник, который выехал на трассу "Киевм-мЧоп", двигаясь в направлении Киева и возле села Горбаков Гощанского района заблокировали движение беглецу. Однако тот совершил разворота и поехал в сторону Ровно по встречной полосе.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Запорожье, угон, угонщик, пьяный водитель

Вы сейчас просматриваете новость " В Запорожье копы задержали пьяного угонщика". Другие Новости Запорожья смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В центре Николаева пьяный водитель выехал на тротуар

23 марта, 10:02

В ДТП обошлось без пострадавших благодаря ночному времени суток

В Запорожской области пьяный мужчина угнал машину и попал в ДТП

23 марта, 03:06

Угонщик пытался сбежать от полиции и столкнулся во встречный автомобиль

Смертельная болезнь и самоубийство «товарища Сухова» Кузнецова

Тупой и еще тупее: топ-5 самых глупых знаков зодиака

Фанаты переживают из-за внешнего вида Юлии Началовой

Андрей Миронов: роман с Фатеевой, два брака и любовницы

Леся Никитюк заговорила о рождении ребенка и переезде за границу

Планка: упражнение для суперстройности или путь к инсульту?

"Фантомас": Ани Лорак напугала сеть своей улыбкой (фото)

Она неприступная - Дан Балан рассказал о флирте с Тиной Кароль

В семье Аллы Пугачевой случилась беда

Татьяна Черновол: депутат и агрессивная подружка Пашинского
Загрузка...

Переход на летнее время: Украина будет переводить часы еще два года

Сегодня, 07:19

Украина, как и Евросоюз, будет менять время еще минимум два года — до 2021 года

Пенсионерам сулят выдать 13-ю пенсию: предвыборные обещания или реальность

Сегодня, 07:00

Власти говорят о новых доплатах. Эксперты: не хватает роста экономики

Соцпомощь по статусу хотят заменить помощью по уровню доходов: что это значит

24 марта, 07:51

Эксперты говорят, что придется менять все, включая систему налогообложения

Нужно зубрить: впечатления от похода на пробное ВНО

24 марта, 07:38

Журналист сайта "Сегодня" прошел пробное оценивание по украинскому языку и литературе

Бродяга любви: пластические операции и скандалы Леонтьева

Ольга Ломоносова о тайном романе с Машковым: «Он не был свободен»

Бойфренд Юлии Началовой: «Мы себя обнадеживали»