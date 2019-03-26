В Запорожье копы задержали пьяного угонщика

Задержать угонщика помогла женщина-очевидец

Фото: npu.gov.ua.

В Запорожье копы задержали пьяного угонщика //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/3c3/a6c/5c83c3a6c3398.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/3c3/a6c/5c83c3a6c3398.jpg 2019-03-26T12:54:00+02:00 Запорожье Задержать угонщика помогла женщина-очевидец

В Запорожье женщина-водитель помогла полицейским задержать пьяного угонщика, который создавал серьезную опасность на дороге. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления патрульной полиции.

Как стало известно, 25 марта копы получили сообщение о пропаже автомобиля на улице Рустави, а спустя некоторое время поступил еще один вызов на улицу Тополина – в котором женщина сообщила, что автомобиль ЗАЗ 110307 создает на дороге аварийную ситуацию.

Также по словам девушки, водитель авто находится в состоянии алкогольного опьянения. Отмечается, что женщина пыталась удержать нарушителя до приезда патрульных. Однако тот бросил машину и скрылся.

Полицейские задержали злоумышленника на улице Лазаретная. В ходе проверки выяснилось, что он угнал автомобиль с улицы Рустави. На место происшествия вызвали следователей. 32-летнего нарушителя задержали и отправили в следственный изолятор. Продолжается расследование.

Напомним, ранее мы писали об инциденте в Киеве, где произошла погоня, которая закончилась масштабным ДТП на пересечении Харьковского шоссе и улицы Тростянецкой – нетрезвый водитель Daewoo Lanos пытался скрыться от полиции и влетел в автомобили, стоявшие на светофоре.

А в Одессе подозреваемый в совершении убийства, который находился в розыске, бросился на полицейского с топором и пытался сбежать. В результате его застрелили.

А в Ровно во время полицейской погони за нарушителем, которая продолжалась более часа, травмы получили трое стражей порядка.

Патрульные начали преследовать внедорожник, который выехал на трассу "Киевм-мЧоп", двигаясь в направлении Киева и возле села Горбаков Гощанского района заблокировали движение беглецу. Однако тот совершил разворота и поехал в сторону Ровно по встречной полосе.

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