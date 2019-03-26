В Запорожье копы задержали пьяного угонщика
Задержать угонщика помогла женщина-очевидец
В Запорожье женщина-водитель помогла полицейским задержать пьяного угонщика, который создавал серьезную опасность на дороге. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления патрульной полиции.
Как стало известно, 25 марта копы получили сообщение о пропаже автомобиля на улице Рустави, а спустя некоторое время поступил еще один вызов на улицу Тополина – в котором женщина сообщила, что автомобиль ЗАЗ 110307 создает на дороге аварийную ситуацию.
Также по словам девушки, водитель авто находится в состоянии алкогольного опьянения. Отмечается, что женщина пыталась удержать нарушителя до приезда патрульных. Однако тот бросил машину и скрылся.
Полицейские задержали злоумышленника на улице Лазаретная. В ходе проверки выяснилось, что он угнал автомобиль с улицы Рустави. На место происшествия вызвали следователей. 32-летнего нарушителя задержали и отправили в следственный изолятор. Продолжается расследование.
Напомним, ранее мы писали об инциденте в Киеве, где произошла погоня, которая закончилась масштабным ДТП на пересечении Харьковского шоссе и улицы Тростянецкой – нетрезвый водитель Daewoo Lanos пытался скрыться от полиции и влетел в автомобили, стоявшие на светофоре.
А в Одессе подозреваемый в совершении убийства, который находился в розыске, бросился на полицейского с топором и пытался сбежать. В результате его застрелили.
А в Ровно во время полицейской погони за нарушителем, которая продолжалась более часа, травмы получили трое стражей порядка.
Патрульные начали преследовать внедорожник, который выехал на трассу "Киевм-мЧоп", двигаясь в направлении Киева и возле села Горбаков Гощанского района заблокировали движение беглецу. Однако тот совершил разворота и поехал в сторону Ровно по встречной полосе.
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