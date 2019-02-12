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В Запорожье копы закрыли нелегальный пункт приема металлолома

Вчера, 15:17

Копы уже вручили подозрению организатору незаконного бизнеса

В Запорожье копы закрыли незаконный пункт приемам металлолома
В Запорожье копы закрыли незаконный пункт приемам металлолома. Фото: Нацполиция
В Запорожье копы закрыли нелегальный пункт приема металлолома //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/2c4/024/5c62c4024d75a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/2c4/024/5c62c4024d75a.jpg Запорожье Копы уже вручили подозрению организатору незаконного бизнеса

В Шевченковском районе Запорожья оперативники полиции обнаружили незаконный пункт приема металлолома. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.

Как выяснилось, нелегальный пункт приема металлолома организовал 51-летний местный житель на территории гаражного кооператива по улице Полякова. В ходе санкционированного обыска были обнаружены и изъяты весы, 230 кг лома черного металла и около 20 кг лома цветных металлов, а также тетрадь с записями.

В настоящее время в суд направлен обвинительный акт по этому факту, а правонарушителю сообщили о подозрении в совершении преступления.

Сейчас жителю Запорожья грозит штраф – от полутора до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан, или исправительные работы на срок до двух лет, либо ограничение свободы на срок до одного года.

Ранее мы писали, что в Одесской области "охотник за металлом" едва не оставил без воды целый райцентр, пытаясь украсть водопроводную трубу возле города Рени. Для этой цели мужчина по ночам копал траншею, чтобы вырезать часть трубы и сдать ее в соответствующий пункт приема.

А в Херсонской области с "охотником за металлом" произошла трагедия – 23-летний мужчина подорвался на старом снаряде, который пытался распилить во дворе своего дома. Полицейские выяснили, что мужчина нашел несколько снарядов калибра 152 мм, которые собирался разобрать на металлолом.

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Тег Запорожье, металл, металлолом

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