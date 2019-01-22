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В Запорожье корью заразились четыре врача

Сегодня, 00:44

Трое больных не имели прививки от кори

Фото: Pixabay
В Запорожье корью заразились четыре врача //smm3.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/64a/c11/5c464ac11986d.jpg //smm1.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/64a/c11/5c464ac11986d.jpg Запорожье Трое больных не имели прививки от кори

В Запорожье в поликлиническом отделении многопрофильной больницы "Вита-Центр" зарегистрировано 4 случая кори среди работников больницы.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ "Запорожский областной лабораторный центр МЗ Украины".

"По результатам эпидрасследования установлено, что, предположительно, источником инфекции стал пациент заведения, который посещал заведение, находясь в инкубационном периоде, когда симптомов кори еще не имел, но был опасен для окружающих", - говорится в сообщении.

Отмечается, что все больные в возрасте от 30 до 49 лет, из них 3 не имеют данных о прививках против кори, 1 – привит по возрасту.

У 2 больных состояние течения болезни легкое, еще в 2 – средней тяжести. В настоящее время получают стационарное лечение в областной инфекционной больнице 2 больных, еще 2 лечатся дома.

В учреждении проводятся противоэпидемические мероприятия, установлен меднадзор за всеми работниками поликлинического отделения, проведены лабораторные обследования контактных, планируется проведение прививок против кори лицам с низким иммунитетом к кори, который будет определен после получения результатов лабораторного обследования.

Данных о прекращении работы поликлиники нет.

Корь – острое инфекционное вирусное заболевание, которое отличается высоким уровнем заразности. Передается воздушно-капельным путем и проявляется повышением температуры тела, общей интоксикацией, сыпью на теле и на слизистых оболочках, а также поражением конъюнктив и верхних дыхательных путей. Минздрав Украины напоминает, что низкий охват профилактическими прививками приводит к распространению инфекции. Наиболее правильной защитой от кори является вакцинация в детском возрасте.

Как известно, в стране продолжаются летальные случаи, связанные с заболеваемостью корью.

Мы сообщали, что с начала 2019 года по состоянию на 16 января корью инфицировались более пяти тысяч человек. Из них почти две тысячи детей. Больше всего инфицированных во Львовской, Черновицкой и Винницкой областях, а также в Киеве. Такую информацию обнародовали в Минздраве.

Ранее мы писали, как заставят вакцинироваться о кори тех детей, чьи родители категорически против.

Запорожье, эпидемия, врачи, корь, пациент

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