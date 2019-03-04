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В Запорожье квартирного вора задержали в момент преступления

Сегодня, 13:05

Полицейским удалось задержать злоумышленника, который уже упаковал свой "улов"

В Запорожье с поличным задержали квартирного вора
В Запорожье с поличным задержали квартирного вора. Фото: Нацполиция
В Запорожье квартирного вора задержали в момент преступления //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/d04/274/5c7d04274f2f4.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/d04/274/5c7d04274f2f4.png Запорожье Полицейским удалось задержать злоумышленника, который уже упаковал свой "улов"

В Запорожье полицейские задержали мужчину, подозреваемого в совершении квартирной кражи. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.

Как стало известно, 2 марта, около 19:20, копы получили сообщение о краже в квартире дома по улице Чумаченко. По прибытии полицейским удалось задержать вора на месте преступления.

Злоумышленником оказался 30-летний житель города Днепрорудное. Выяснилось, что он отжал окно, а затем проник в квартиру и похитил имущество.

Украденные вещи у подозреваемого изъяты. По факту кражи открыто уголовное производство. Задержанному грозит от трех до шести лет лишения свободы.

В настоящее время полицейские проверяют фигуранта на причастность к совершению аналогичных краж на территории города.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Киеве задержали вора, возвращавшего зеркала с автомобилей за вознаграждение. Вор снимал зеркала с автомобилей среднего класса – Honda, Skoda и Hyundai.

Кроме того, в Киеве 22-летний парень ограбил пенсионерку и обвинил во всем воображаемых воров. Чтобы скрыть преступление, злоумышленник инсценировал ограбление в квартире, где снимал комнату.

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Тег кража, вор, Запорожье, грабитель

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