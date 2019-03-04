В Запорожье квартирного вора задержали в момент преступления
Полицейским удалось задержать злоумышленника, который уже упаковал свой "улов"
В Запорожье полицейские задержали мужчину, подозреваемого в совершении квартирной кражи. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.
Как стало известно, 2 марта, около 19:20, копы получили сообщение о краже в квартире дома по улице Чумаченко. По прибытии полицейским удалось задержать вора на месте преступления.
Злоумышленником оказался 30-летний житель города Днепрорудное. Выяснилось, что он отжал окно, а затем проник в квартиру и похитил имущество.
Украденные вещи у подозреваемого изъяты. По факту кражи открыто уголовное производство. Задержанному грозит от трех до шести лет лишения свободы.
В настоящее время полицейские проверяют фигуранта на причастность к совершению аналогичных краж на территории города.
Напомним, ранее мы сообщали, что в Киеве задержали вора, возвращавшего зеркала с автомобилей за вознаграждение. Вор снимал зеркала с автомобилей среднего класса – Honda, Skoda и Hyundai.
Кроме того, в Киеве 22-летний парень ограбил пенсионерку и обвинил во всем воображаемых воров. Чтобы скрыть преступление, злоумышленник инсценировал ограбление в квартире, где снимал комнату.
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