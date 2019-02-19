В Запорожье квартирных воров задержали прямо во время кражи: опубликованы фото

Злоумышленники проникли в квартиру, взломав замок входной двери

В Запорожье квартирных воров задержали прямо во время кражи: опубликованы фото 2019-02-19T15:38:23+02:00 Запорожье Злоумышленники проникли в квартиру, взломав замок входной двери











В Запорожье оперативники задержали подозреваемых в краже из квартиры. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Запорожской области.

В понедельник, 18 февраля, неизвестные совершили кражу в квартире многоэтажки по улице Заднепровской. Проникли в квартиру злоумышленники путем повреждения замка на входной двери.

Полицейским удалось задержать двух подозреваемых сразу после совершения преступления. Выяснилось, что они передвигались на автомобиле ВАЗ.

В настоящее время полицейские проверяют их на причастность к совершению аналогичных краж на территории Запорожья и области. По факту кражи открыто уголовное производство. Обоим фигурантам грозит до шести лет лишения свободы.

Как сообщалось, ранее в центре столицы со стрельбой ограбили киевлянина. По словам пострадавшего, его автомобиль заблокировали неизвестные на прибалтийских номерах. Мужчина рассказал, что вышли трое человек в масках с оружием в руках и произвели несколько выстрелов и отобрали сумку, где у мужчины было сумма в приблизительно 40 тысяч долларов.

Ранее мы писали о том, как в столице прохожие задержали вора, который украл у женщины кошелексреди бела дня. Инцидент произошел под Индустриальным мостом. Мужчина расстегнул рюкзак, который находился у нее за спиной, и вытащил оттуда кошелек. Женщина успела снять на телефон лицо вора, после чего тот бросился убегать.

Кроме того, киевляне жалуются, что количество краж растет, а совершают их в основномлица ромской национальности: карманники вытаскивают кошельки и мобильные телефоны на улицах, кинотеатрах, магазинах, подземных переходах, в транспорте и даже не гнушаются воровать в медучреждениях.

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