В Запорожье ликвидировали "конверт" с оборотом в 200 миллионов грн

В Запорожье полиция прекратила деятельность крупного конвертационного центра.

Об этом сообщают в областном управлении Государственной фискальной службы.

Злоумышленники незаконно помогали предприятиям минимизировать уплату налогов и легализировать наличные денежные средства.

Для прикрытия своей деятельности фигуранты расследования зарегистрировали несколько фиктивных предприятий, в которых за 12-14% комиссионных через эти фирмы члены преступной группы "отмывали" деньги.





Фото: областное управление ГФС Запорожской области

Фото: областное управление ГФС Запорожской области

В течение 2016-2018 годов общий оборот конвертированных средств составил около 200 миллионов гривен. Конвертационный центр работал на территории Запорожской области, а также Харькова, Киева, Днепра, Одессы и Николаева.

На основании постановлений суда проведено 14 обысков в офисном помещении центра, по адресам проживания злоумышленников и в их автомобилях. Изъято 14 печатей фиктивных компаний, компьютерную технику, мобильные телефоны и бухгалтерские документы.

Также наложен арест на 1,2 миллиона гривен на банковском счету. Следственные действия продолжаются.

Ранее в Николаевской области работники полиции и СБУ под руководством прокуратуры пресекли деятельность конвертационного центра с оборотом в 50 миллионов гривен.

Также мы писали о том, что в Черниговской области прокуратура обнаружила и прекратила деятельность конвертационного центра, который "отмывал" деньги предпринимателей в Черниговской и Киевской областей. В ходе обысков, кроме денег обнаружено 3,4 кг золота.