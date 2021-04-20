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В Запорожье маршрутка попала в ДТП: есть пострадавшие и погибший (фото)

20 апреля, 16:50

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Жуткое ДТП произошло в Коммунарском районе города – на месте происшествия работали спасатели, пострадавших госпитализировали

В Запорожье легковушка на большой скорости влетела в маршрутку. В результате ДТП погибла женщина-пассажир из первого авто, еще три человека пострадали.

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Как рассказали в пресс-службе ГУНП, авария произошла 20 апреля около 13:40 в Коммунарском районе города у центральной проходной Запорожского автомобилестроительного завода.

43-летний водитель автомобиля Mitsubishi Lancer превысил скорость и не справился с управлением транспортного средства, он выехал на встречную полосу, где столкнулся с микроавтобусом Mercedes.

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На место происшествия выехали правоохранители, спасатели и медики.

В результате аварии 39-летняя женщина-пассажир Mitsubishi Lancer получила телесные повреждения, от которых скончалась на месте происшествия. Водители обоих транспортных средств и пассажир маршрутного такси с телесными повреждениями разной степени тяжести госпитализировали.

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По предварительным данным, в салоне маршрутного такси находилось трое пассажиров.

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По данному факту следователи открыли уголовное производство по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами".

Ранее мы сообщили, что в Киеве маршрутка сбила насмерть женщину.

Также напомним, под Харьковом перевернулась маршрутка с пасажирами, много пострадавших.

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ДТП маршрутки Запорожье жертва полиция пострадавшие
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