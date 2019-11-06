В Запорожье маршрутка сбила на переходе подростка и поехала дальше: видео

К счастью, парень серьезных повреждений не получил

/ Фото: Pixabay

В центре Запорожья, на проспекте Соборном, маршрутный микроавтобус сбил молодого парня, который пересекал дорогу по пешеходному переходу в компании двоих друзей.

Инцидент произошел вечером 5 ноября и был зафиксирован камерой видеонаблюдения, а позже его выложили в YouTube.

На кадрах ролика видно, что переход не регулируется светофором, однако на нем установлены соответствующие знаки, а сама "зебра" выкрашена светоотражающим цветом.

Водитель маршрутки не стал останавливаться, чтобы пропустить компанию пешеходов, и наехал на одного из них – от толчка микроавтобуса парень упал и отлетел на полтора метра, однако сразу же поднялся и выбежал на обочину.

В свою очередь, водитель маршрутки, постояв несколько секунд возле перехода, отправился дальше по рейсу.

Это видео прокомментировал сотрудник запорожской патрульной полиции Александр Буханец, отметивший, что пассажиры маршрутки, несмотря на нарушения со стороны водителя, не стали звонить копам и сообщать об этом инциденте.

Ранее в центре Киева, на перекрестке улиц Грушевского и Липской, произошло ДТП, в котором пострадала женщина, переходившая с ребенком дорогу. Женщина успела оттолкнуть ребенка, но сама попала под машину.

Также новости "Сегодня" писали о масштабном ДТП на проспекте Победы в Киеве, которое устроили подростки.

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