В Запорожье маршрутка врезалась в остановку: опубликованы фото

На Набережной магистрали Запорожья маршрутное такси врезалось в остановку общественного транспорта, в результате аварии пострадала женщина, которая была госпитализирована.

Как сообщает "Репортер", инцидент произошел 24 сентября. На месте инцидента работали сотрудники патрульной полиции, которым водитель маршрутки заявил, что у его транспортного средства отказали тормоза.







Напомним, ранним утром 20 сентября на трассе Харьков – Симферополь, в Михайловском районе Запорожской области произошло ДТП, в котором погибли четыре человека. Тела погибших спасателям пришлось извлекать из покореженного автомобиля с помощью специального инструмента.

Между тем только за первое полугодие 2018 года в ДТП на украинских дорогах погибли 1237 человек, пострадали – 12,8 тыс. За это время произошло более 68 тысяч аварий, из них с пострадавшими – 9,9 тысяч ДТП.

В целом, за последние три года в авариях погибло более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на свежеотремонтированных трассах.