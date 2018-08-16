В Запорожье маршрутка врезалась в столб: есть пострадавшие

Сегодня, 10:29

Водитель автобуса не справился с управлением


Фото: Первый Запорожский

Фото: Первый Запорожский

В Запорожье, под которым недавно произошло страшное ДТП с погибшими, маршрутный автобус врезался в столб – пострадали четыре человека. Об этом сообщает местное издание "Первый Запорожский".

Авария произошла 15 августа около 19:00. Как рассказали в пресс-службе местной патрульной полиции, водитель маршрутки №83, двигаясь по шоссе в районе улицы Тепличной, не справился с управлением, и автобус врезался в электроопору. В результате ДТП пострадали четыре человека, в том числе водитель маршрутки.                                                                          

Ранее сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Несмотря на почти 12% рост ДТП, число тяжелых происшествий упало на 20% — погибло на 816 человек меньше, чем годом ранее. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

Кроме того, мы писали о том, что в течение семи месяцев этого года количество ДТП по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшилось на 10 процентов.   

 
ДТП, маршрутка, Запорожье, столб, пострадавшие

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