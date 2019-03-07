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В Запорожье маршуртка "проскочила" ж/д переезд: опубликовано видео

Сегодня, 16:43

В момент инцидента в салоне маршрутки находились пассажиры

В Запорожье маршуртка "проскочила" ж/д переезд: опубликовано видео Запорожье В момент инцидента в салоне маршрутки находились пассажиры

В Запорожье водитель маршрутки №54 проехал железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора, рискнув жизнями пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления патрульной полиции.

Как стало известно, о нарушении водителя пассажирского микроавтобуса в полицию сообщили очевидцы – видеорегистратор его автомобиля, стоящего перед переездом, зафиксировал, как маршрутка проскочила железнодорожное полотно.

Примечательно, что шлагбаум начал опускаться только после того, как маршрутка проскочила опасное место. Патрульные оперативно обнаружили автомобиль, остановили его и составили на водителя протокол. В ближайшее время материалы дела будут переданы в суд.

Стоит напомнить, что ранее в Сумской области произошло столкновения маршрутного автобуса и поезда. Тогда погибли 12 человек, еще шестеро пострадали. За рулем находился 28-летний водитель, который проигнорировал запрещающий сигнал и выехал на пути.

Ранее в Одесской области на железнодорожном переезде столкнулись микроавтобус и пассажирский поезд. Как выяснили полицейские, водитель микроавтобуса Nissan, в салоне которого находились пять пассажиров, не обращая внимания на включенные световые и звуковые сигналы, выехал на регулируемый переезд, где столкнулся с пассажирским поездом.

В результате аварии 26-летняя пассажирка погибла. Еще три человека, двое из которых – дети двух и девяти лет, оказались в больнице.

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Тег поезд, маршрутка, водитель, Запорожье, переезд

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