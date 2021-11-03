В Запорожье митинг антивакцинаторов закончился стычками. Полицейский избил участника – видео

Антивакцинаторы требовали отменить ограничения, которые связанные с наличием прививки от ковида

В Запорожье полицейский ударил человека / Фото: Коллаж: Сегодня

В Запорожье противники вакцинации от COVID-19 митинговали под стенами облсовета.

Об этом пишет "Vgorode".

Реклама

Люди также выступали против "медицинского эксперимента". Они не понимают, зачем вакцинироваться тем, кто имеет антитела к коронавирусу и почему никто не несет ответственности за последствия, которые могут быть после вакцины.

Антивакцинаторы уверены, что власти нарушают их конституционные права. Вот только митингующие нарушают карантин: ни о какой социальной дистанции или индивидуальных средств защиты (масок или респираторов), за что они могут быть оштрафованы.

Реклама

В Telegram-канале "Запорожье" опубликовали видео, где полицейский бросает на землю и бьет человека.

Реклама

"Митинг – это насмешка над нашими медиками"

По словам Ляшко, в реанимациях "антивакцинаторский дух" очень быстро исчезает, а поддельные сертификаты не работают.

"Собрание людей, которые мы видим сегодня с призывами не вакцинироваться – это, на мой взгляд, насмешка над нашими медиками и над семьями, которые, к сожалению, потеряли своих родных из-за ковида", – заявил глава Минздрава.

Кроме того, Ляшко призвал всех не верить фейкам, не слушать советов в соцсетях и пользоваться только проверенной информацией на страницах Минздрава, Всемирной организации здравоохранения и Центра общественного здоровья.

Ранее мы писали: