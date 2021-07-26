В Запорожье могут разогнать горсовет: мэр срочно обратился к Разумкову

Буряк говорит, что сейчас город находится в заложниках тех, кто никак не наиграется в политику, поскольку не решаются важные социальные вопросы

Владимир Буряк (слева) просит у Разумкова помощи. Коллаж "Сегодня"

Мэр Запорожья Владимир Буряк обратился к спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову с просьбой разобраться с "демаршем" депутатов Запорожского городского совета, которые больше месяца не ходят на заседания. Об этом он написал в Facebook.

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Он отметил, что есть основания разогнать текущий созыв горсовета.

"Больше месяца представители "Слуги народа", "ОПЗЖ", "Европейской солидарности", "Новой политики" и "Партии Шария" не приходят на заседания, а, следовательно, не выполняют нормы закона Украины "О статусе депутатов местных советов", который обязывает их участвовать в пленарных заседаниях для рассмотрения социально важных вопросов. Вместе с тем, отказ от выполнения своих обязанностей является основанием для досрочного прекращения полномочий депутатов. Запорожье ждет ответной реакции от Верховной Рады, ведь сейчас город находится в заложниках тех, кто никак не наиграется в политику", – написал Буряк.

Как сообщали новости "Сегодня", Верховную Раду хотят созвать на срочное заседание в день, когда в Украине состоится первый саммит "Крымской платформы".

А накануне Дмитрий Разумков рассказывал на телеканале "Украина 24", что к закону об олигархах уже подали больше тысячи правок.