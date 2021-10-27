В Запорожье мошенник создал фейковую "Дію" – в Минцифре придумали наказание

В программе пользователям предоставлялась возможность создать себе любой документ из представленных в официальном программном обеспечении

В Запорожье 21-летний молодой человек создал программное обеспечение, полностью копировавшее дизайн государственного приложения "Дія". С его помощью пользователи могли создавать поддельные документы. Правонарушителю может грозить до шести лет заключения.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции.

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Злоумышленник разработал приложение для смартфонов, которое по дизайну было идентичным с государственному приложению "Дія".

"В фейковой программе пользователям предоставлялась возможность создать себе любой документ из представленных в официальном программном обеспечении. В частности, пользователи могли изменить свой возраст, добавить любое фото или подделать сертификат о вакцинации COVID-19", – говорится в сообщении.

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Свою разработку мужчина продавал в мессенджере за 100 гривен, а в рекламе указывал, что благодаря применению несовершеннолетние могут беспрепятственно покупать алкоголь и сигареты.

Что грозит парню

В доме фигуранта провели обыски. Изьяли мобильные телефоны, компьютерную технику и банковские карты.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 361 (Несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы. Следственные действия продолжаются.

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Что говорят в Минцифре

Министр цифровых трансформаций Михаил Федоров предлагает наказать мошенника, создавшего фейковое приложение "Дія".



"Предлагаю парня направить на исправительные работы в IT, без персональных данных и других сенсативных вещей. Вчера читал, что двум ребятам, которые воровали магнитолы, одесский судья, назначил читать книги Марка Твена и Джека Лондона", – написал он.

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