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В Запорожье мужчина надел гайку на половой орган: пришлось вызывать спасателей

13 января, 12:36

Врачам не удалось снять гайку

Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

В Запорожье произошел курьезный случай – мужчина надел на свой половой орган гайку и не смог ее снять. На помощь "экспериментатору" пришлось вызывать спасателей.

Сначала молодой человек обратился за помощью к медикам 5-й городской больницы. Так как половой орган распух, снять гайку врачам тоже не удалось. Для удаления они решили провести операцию, но потом решили позвонить спасателям "Кобры".

Как рассказал заместитель начальника "Кобры" Эдуард Нехорошев, с помощью специальных инструментов спасатели спилили гайку. Все это время мужчина находился под наркозом и рассказать, зачем он надел на себя металлический предмет, не смог.

После оказания помощи мужчина остался в больнице. Он находится под наблюдением медиков.

Ранее мы сообщали о том как сын случайно отправил матери свои интимные фото. Кнопка разблокировки телефона случайно нажалась, когда мужчина занимался сексом.

Также "Сегодня" писали, как пассажиры самолета, занимающейся сексом в уборной, попали в неловкую ситуацию из-за стюардессы с хорошим чувством юмора.

Смотрите видео: ассоциация сексологов раскритиковала уроки полового воспитания

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Запорожье спасатели врачи мужчина половой орган гайка

Источник: УНИАН

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