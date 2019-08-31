В Запорожье мужчина напал с ножом на несовершеннолетнего

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Патрульные Запорожья задержали злоумышленника, который, угрожая ножом, завладел имуществом несовершеннолетнего. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Запорожской области.

Так, 30 августа около 9 утра в Хортицкое отделение полиции обратилась местная жительница, сообщив о нападении на ее несовершеннолетнего сына.

В ходе следствия полицейские выяснили, что неизвестный мужчина возле дома на улице Светлой в Запорожье угрожал ножом парню 2003 года рождения. Таким образом злоумышленник завладел серебряной цепочкой, наушниками и деньгами.

Подозреваемым оказался ранее судимый местный житель 1997 года рождения. Его задержали в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, а похищенное имущество изъяли.

Сейчас полицейские проверяют злоумышленника на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории Хортицкого района Запорожья. По данному факту открыто уголовное производство по признакам ч.1 ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

Ранее мы писали, что в Запорожской области шесть человек, вооруженных автоматами, совершили разбойное нападение: они ворвались в частный дом, и, угрожая хозяину расстрелом, завладели крупной суммой, украшениями и угнали дорогой внедорожник.

Кроме того, в Черновцах в дом к двум пенсионерам посреди ночи ворвались двое разбойников , которые избили 78-летнего хозяина и вымогали деньги.

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