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В Запорожье мужчина облил девушку-копа кислотой: появились новые подробности

4 июня, 15:00

Тина Наринецкая Тина Наринецкая

Преступнику уже сообщили о подозрении

В Запорожской области полицейские задержали мужчину, которого подозревают в нападении на их коллегу. Девушке плеснули серной кислотой в лицо.

Как рассказали в пресс-службе полиции региона, на помощника следователя одного из отделов полиции в Запорожье напали еще в конце 2018 года. Сейчас личность преступника установили – им оказался 35-летний местный житель.

Примечательно, что во время обысков в доме фигуранта нашли холодное и огнестрельное оружие, боеприпасы и наркотики.

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"Сейчас мужчине уже объявлено о подозрении по ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Кроме того, устанавливаются мотивы такого поступка", – рассказали в полиции и отметили, что мужчине грозит от пяти до восьми лет за решеткой.

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Напомним, ранее в Киевской области задержали мужчину и женщину, которые забрызгали полицейских слезоточивым газом и повредили им авто.

А на столичной Оболони шестеро человек избили полицейского.

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